Видео: Полярное сияние над Омском восхитило жителей

Необычное для этого времени года явление удалось снять на видео

Сегодня, 12 сентября, социальные сети облетел 30 секундный красивый видеоролик. В подписи к этому видео сообщается, что снято было в небе над трассой Омск - Новосибирск.

На опубликованных кадрах над движущимися облаками видно полярное сияние. Полярное сияние всегда приковывало внимание жителей нашей планеты. Это природное явление образуется в верхних слоях атмосферы. Для данных широт и этого времени года это явление не типично. Специалисты утверждают, что его вызвали мощные вспышки на Солнце, которые следуют одна за другой.

Это видео набирает огромное количество просмотров. Пользователи не устают восхищаться снятыми красотами. Видеоролик вызвал и бурные обсуждения. Правда, нашлись и скептики, которые утверждают, что данное видео всего лишь искусный монтаж.

Видео:ВК,Омск Live