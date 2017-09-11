Новая мощная вспышка на Солнце произошла в выходные

На солнце произошла вторая за неделю крупная вспышка в воскресенье, 10 сентября. Возможно, это увеличит возможность увидеть северное сияние в разных уголках России.

В минувшее воскресенье, 10 сентября, произошла крупная вспышка на Солнце. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева сообщают, что класс природного явления Х8.2.

Сейчас Земля подвергается бомбардировке тяжелыми частицами с ближайшей звезды. Нагрузка идет на спутники и ионную сферу. Туда пришлась волна рентгеновского и ультрафиолетового излучения от предыдущей вспышки.

"Несмотря на мощь происходящих событий, скорее всего они останутся единственными проявлениями вспышки, и выброс массы, содержащий основную энергию взрыва, к Земле не придет", - сообщают в Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Активность на Солнце 10 сентября, как сообщают эксперты, обусловлена избавлением от "проблем". Светило не могло сжечь всю энергию, которая непрерывно вбрасывается в атмосферу Солнца вместе со всплывающими из его глубин магнитными потоками. Поэтому произошел взрыв. Он уступил по мощности только вспышке от 6 сентября, когда ей присвоили классХ9.3.

Видео: youtube / Jānis Šatrovskis