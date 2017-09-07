Завтра жители планеты почувствуют на себе влияние от мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце

На Солнце зафиксирована мощная вспышка, которая сопровождалась большим выбросом коронарной массы. Такого сильного по своим масштабам явления не было последние 12 лет.
По прогнозам специалистов в ближайшие часы и дни произойдет еще ряд выбросов коронарной массы на Солнце. Данная вспышка была зафиксирована на стороне обращенной к Земле. Поэтому последствия для планеты будут значительными.
Ученые и медики предупреждают, что особенно пострадают метеозависимые люди, а так же пожилые люди и дети. Особенно предельно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистами заболеваниями.
Жители планеты уже сейчас начали ощущать на себе влияние от процессов, произошедших на Солнце, но самым "опасным" временем специалисты называют 8 сентября.
Ученые прогнозируют и не только плачевные результаты, ожидается, что в Москве и Московской области люди смогут наблюдать северное сияние.
Видео и фото: Twitter/SpaceWeatherLive