Полянский предположил, какова "тактика" Киева при подсчете потерь ВС России

Дипломат из РФ рассказал, как Украина считает погибших солдат.

Российский дипломат Дмитрий Полянский предположил, какова может быть "тактика" Киева при подсчете потерь Вооруженных сил России в рамках специальной военной операции. Ранее Украина сообщала общественности о якобы тысячах погибших среди военных из РФ. Заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации считает, что чиновники берут цифры, предоставляемые Минобороны о потерях самого Киева, после чего прибавляет к ней еще около двух или трех тысяч человек. Такие сведения представил эксперт в рамках интервью для британского онлайн-издания UnHerd.

...Тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны РФ об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют 2-3 тысячи человек к ней. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Напомним, что по указу Владимира Путина Россия начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля.

Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями армии РФ при вступлении в НАТО.

Фото и видео: