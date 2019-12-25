Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями армии РФ при вступлении в НАТО

Дипломат считает, что РФ придется реагировать на угрозу у своих границ.

Российский дипломат Дмитрий Полянский заявили о том, что Финляндия и Швеция могут стать целями армии РФ при вступлении в НАТО. Такое мнение заместитель постоянного представителя при Всемирной организации высказал для британского онлайн-издания UnHerd News. Он не исключил того, что данные страны решат разместить на своей территории боевые подразделения Североатлантического военного альянса.

Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Эксперт уточнил, что и Финляндия, и Швеция знают, что в тот момент, когда они станут полноправными членами НАТО, то это политическое решение стран потребует от российской стороны принятия зеркальных мер по защите.

Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу членства Украины в ЕС.

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