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Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу членства Украины в ЕС
Сегодня, 8:04
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Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу членства Украины в ЕС

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Дипломат объяснил, почему ЕС представляет угрозу для РФ.

Российский дипломат Дмитрий Полянский заявил об изменении позиции Москвы по вопросу членства Украины в Евросоюзе. В интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заместитель постоянного представителя при ООН отметил, что на момент стамбульских переговоров в РФ не сильно беспокоились относительно вступления Киева в ЕС.

Ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Думаю наша позиция по поводу в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Эксперт напомнил журналистам о том, что на текущий момент ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву. В связи с этим условием в Москве не видят большой разницы между Евросоюзом и Североатлантическим военным блоком. Полянский заметил, что сейчас не видит возможностей для дипломатического урегулирования конфликта, учитывая позицию Киева, а также попытки коллективного Запада распалить ситуацию.

МИД обвинил США в срыве участия делегации России в заседании комитета ООН по информации.

Фото и видео:
 

Теги: дмитрий полянский, евроинтеграция, евросоюз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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