Диетолог дала советы по правильному питанию

Диетолог рассказала, что в день обязательно есть два-три белковых блюда растительного и животного происхождения.

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН, диетолог Ольга Григорьян дала россиянам советы по правильному питанию. Об этом сообщили "Известия".

Ранее ВЦИОМ выяснил, что половина россиян считает свой рацион "скорее неправильным". Диетолог рассказала, что в день обязательно есть два-три белковых блюда растительного и животного происхождения. Это могут быть индейка, рыба, мясо, курица, яйца. Также в рацион нужно включать бобовые, шпинат. Блюд животного происхождения должно быть больше, отметила диетолог.

Ольга Григорьян сделала акцент на том, что нужно ограничивать количество жира. А вот использовать растительное масло в супах и салатах необходимо. Однако, масло не должно подвергаться термической обработке.

Ограничить стоит и быстроусвояемые углеводы, так как если их не потратить на физическую энергию, они превратятся в жиры. Но если съесть что-то сладкое, а потом пойти на беговую дорожку, то это не страшно, рассказала специалист. При этом обязательно в рацион добавлять не менее 800–900 граммов сложных углеводов в виде салата.