Конгрессвумен решила избавить себя от присутствия на совещании за счет собственного снимка.

Политик заменила себя своей фотографией на заседании конгресса. Об этом сообщили местные журналисты из издания NDTV. Они рассказали, что инцидент произошел в мексиканском городе с конгрессвумен, которая сбежала из встречи с коллегами, которая проводилась в Zoom.

Речь идет о представительнице политической партии Движения национального возрождения. Женщина по имени Валентина Батрес Гуадаррама решила заменить свое присутствие на онлайн встрече собственным снимком. Таким образом она хотела создать видимость того, что все еще находится на собрании. на кадрах видно, как политик ставит искусственный фон. Периодически рука героини попадает в кадр, разрушая целостность изображения.

Я думал, вы так внимательно слушаете мою речь, пока не понял, что ваш пристальный взгляд был фотографией Хорхе Гавино, представитель Партии демократической революции

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Видео: YouTube / Oneindia News

