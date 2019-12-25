Politico: правительство США пытается расколоть Россию

Американский лидер не намерен отстранять Путина от власти. Он хочет "лишить его возможности игнорировать настроения в обществе".

Правительство США пользуется ситуацией на Украине и пытается создать раскол в российском обществе. Об этом пишет американская газета Politico.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава государства разъяснил, что Москва не планирует оккупировать территорию страны. В ответ на решение Путина, США и страны ЕС ввели новый пакет санкций против России. Он стал самым жестким за всю историю. В газетной публикации сказано, что именно в этот момент президент США Джо Байден выступил с обращением к российскому народу. Американский лидер не намерен отстранять Путина от власти. Он хочет "лишить его возможности игнорировать настроения в обществе". Соединенные Штаты намереваются предоставить россиянам факты и контекст, которых нет в ресурсах, контролируемых Москвой. Речь идет о вербовке информаторов в политической сфере. По оценке автора материала, администрация Байдена часто действует открыто. Это позволяет использовать трещины в обществе.

Ранее мы сообщили, что Трамп обвинил Байдена и НАТО в эскалации на Украине.

Фото: pexels