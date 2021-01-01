Иностранцы обвинили РФ в размещении боевой техники около госграницы с Киевом.

Издание Politico показало снимки российских танков у Ельни, заявив, что она граничит с Украиной. Иностранные журналисты утверждают, что снимки территории, расположенной в Смоленской области, говорят о том, что Москва снова массово размещает боевую технику около государственной границы с соседней страной. На самом деле техника находится не вблизи госграницы с Киевом, но около Белоруссии. Стоит отметить, что от Украины данный участок отделен Брянской областью.

Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной. материал Politico

В публикации упоминается о том, что фотографии, сделанные коммерческим спутником 1 ноября, показывают скопление артиллерии, средств пехоты и бронетанковой техники. В частности, авторы материала говорят от военных подразделениях, включая "элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", которые якобы начали движение с баз из других регионов РФ еще в конце сентября.

Politico: поставки российских С-400 в Индию станут новым испытанием для США.

Фото: Изображение со спутника ©2021 Maxar Technologies

