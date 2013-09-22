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Полиция задержала 117 человек на акциях протеста оппозиции в Ереване

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Участники акции перекрыли центральные улицы и некоторые магистрали.

Во вторник, 3 мая, в Ереване задержали минимум 117 человек. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на региональную полицию.

Митинги начались с самого утра. Людей начали задерживать с 9 утра. Оппозиционеры заблокировали центральные улицы армянской столицы. Они скандировали антиправительственные лозунги. 

Участники протестных акций, которые стартовали 25 апреля, требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашинян. По их мнению, политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики". Действия руководство страны грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности, уверены митингующие.

Ранее Пашинян говорил о том, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки. 

Фото и видео: Telegram / Melik Adamyan, 2

Теги: ереван, митинги
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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