Полиция проводит проверку после смертельного ДТП на Дачном проспекте

Погибшая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

ГУ МВД по Петербургу и области начала проверку по факту смертельной аварии на Дачном проспекте, которая произошла 19-го января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Около 16 часов у дома №18 по Дачному проспекту водитель "Вольво" с прицепом сбил пожилую женщину. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. За рулем находился житель Новгородской области 1958-го года рождения. От полученных повреждений петербурженка 1942-го года рождения скончалась на месте ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что такси стало виновником ДТП с каршерингом в Кудрово.

Видео: Piter.TV