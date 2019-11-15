Полиция нагрянула в центр исполнения заказов "Юлмарта"

По предварительной информации, на компанию пожаловались контрагенты.

Правоохранители наведались в центр исполнения заказов сети "Юлмарт" во вторник, 11 февраля. По информации "Фонтанки.ру", сотрудникам управления по борьбе с экономическими преступления ГУВД Петербурга по Московскому району пришлось ограничиться беседой с работниками, так как директора не было на месте.

Причиной для визита мог послужить товар на 4 млрд рублей, который остался на складах компании. "Юлмарт" должен вернуть его контрагентам.

В январе организация подала заявление о собственном банкротстве. Затем центр исполнения заказов на Пулковском шоссе выставили на продажу.

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