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Полиция нагрянула в центр исполнения заказов "Юлмарта"
Сегодня, 20:50
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nadezhda_sib

Полиция нагрянула в центр исполнения заказов "Юлмарта"

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По предварительной информации, на компанию пожаловались контрагенты.

Правоохранители наведались в центр исполнения заказов сети "Юлмарт" во вторник, 11 февраля. По информации "Фонтанки.ру", сотрудникам управления по борьбе с экономическими преступления ГУВД Петербурга по Московскому району пришлось ограничиться беседой с работниками, так как директора не было на месте.

Причиной для визита мог послужить товар на 4 млрд рублей, который остался на складах компании. "Юлмарт" должен вернуть его контрагентам. 

В январе организация подала заявление о собственном банкротстве. Затем центр исполнения заказов на Пулковском шоссе выставили на продажу. 

Фото: pixabay.com 

Теги: юлмарт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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