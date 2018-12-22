Полиция изъяла "Жигули", из-за которых Илон Маск заговорил по-русски

Автомобиль был назван "самоходным инфарктом", который ездит по улицам Ставрополья.

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором "Жигули" едут задом наперед. Ролик стал вирусным, его показывали многие телеканалы, им даже восхитился сам Илон Маск (глава SpaceX и Tesla). Однако, автомобиль, который самостоятельно переделал ставропольский восемнадцатилетний юноша, изъяли. Об этом Piter.TV сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании, и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку. УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ранее Piter.TV сообщал, что российский телеканал опубликовал ролик, где "Жигули" едут задом наперед и спросил: "Как тебе такое, Илон Маск?". Он взял и ответил, причем по-русски.

Видео: Регион-26 | Ставрополь/ ВК