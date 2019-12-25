Момент избиения попал на видео. В МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Полиция Воркуты разыскивает участников жестокой драки. Об этом сообщает "360" со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по Республике Коми Веру Железцову.

Об инциденте стало известно 7 ноября. В 19:00 по московскому времени в больницу обратился 18-летний парень. Медики диагностировали у него двойной перелом челюсти и сразу сообщили в полицию. Правоохранительные органы установили, кто покалечил подростка. На данный момент парень находится в больницы. Он не может говорить и рассказать полиции, что произошло. Однако, через некоторое время в сети появился ролик, где отчетливо видно, как несколько парней избивают потерпевшего, нанося ему удары руками и ногами.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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