Полиция Вашингтона задержала более 20 участников акций сторонников и противников Трампа

Шестеро из них совершили нападения на полицейских.

В США прошли митинги сторонников и противников Трампа. Во время акций задержаны более 20 участников. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис мэра федерального округа Колумбия.

Сразу две акции прошли в Вашингтоне — сторонников и противников Дональда Трампа. Так, республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме. А противники действующей американской администрации скандировали около Black Lives Matter Plaza. В итоге между демонстрантами завязался скандал.

По меньшей мере 23 человека были задержаны за действия, связанные с протестами. Более того, шесть человек совершили нападения на полицию.

Ранее мы сообщали о том, что в Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов.

Видео: Youtube/AFP News Agency