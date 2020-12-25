В момент инцидента девятилетняя девочка в наручниках находилась в полицейской машине.

Полиция США опубликовала видео с применением перцового спрея против ребенка. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ABC. Они показали зрителям кадры, заснятые нательными камерами правоохранителей города Рочестер в штате Нью-Йорк. Известно, что баллончик был применен против девятилетней афроамериканки, родительница которой обратилась в полицию. Инцидент произошел около двух недель назад.

Чтобы скрыть личность ребенка, ролик размещен с сильным размытием. В кадре представлен офицер полиции, который пытается успокоить ребенка, сидящего в наручниках в служебной машине. Он применяет против задержанного перцовый спрей. После этого мужчина говорит о том, что девочка "виновата сама".

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Глава полиции города заявил журналистам, что в момент происшествия мать ребенка занималась другими делами и не пыталась помешать офицеру. Первоначально он также говорил о том, что сотрудники действовали согласно протоколу.

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