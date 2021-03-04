Ранее в соцсетях появился ролик, на котором девушка ногами избивает оппонентку.

Полиция Приамурья начала проверку из-за видео с дракой студенток. Об этом рассказали представители МВД по Амурской области. В правоохранительных органах изучат ролик, распространенный по социальным сетям. Известно, что конфликт между молодыми девушками из видео произошел в Белогорске. На кадрах зафиксировано, как одна из участник драки валит оппонентку на землю, а затем бьет ее руками и ногами. Голос за кадром объясняет, что ситуация произошла из-за парня.

Обращений по данному факту в полицию не поступало, видеозапись сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга СМИ и соцсетей. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Белогорский" проводят проверку, она займет до 30 суток. Сергей Чебарев, представитель МВД по региону

Instagram-аккаунт skaner28 объяснил подписчикам, что девушки в ролике обучаются в отделении Амурского колледжа сервиса и торговли.

В Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони.

Видео: ВК/Амурская служба новостей - asn24.ru