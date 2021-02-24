В Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони

Также в результате аварии пострадали водитель и пассажир Nissan March.

Жительница Амурской области в ночь на среду стала участницей двух ДТП, в одном из которых погибла. Видео с места трагедии появились в социальных сетях. Об этом рассказали представители регионального МВД. По данным от дежурного ГИБДД, водитель автомобиля Nissan March в Благовещенске совершил аварию и скрылся с места происшествия. Подходящую под описание машину оперативники нашли в нескольких кварталах от места аварии.

Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться. На Октябрьской улице автомобиль столкнулся с Nissan Teana. Жертвой ДТП стала женщина 1987 года рождения, которая управляла Nissan March. Водитель и пассажир второго транспортного средства получили травмы.

По данным МВД по региону, ранее погибшая привлекалась к уголовной ответственности по части 4 статьи 264 УК РФ. Она нарушила ПДД и эксплуатацию транспортного средства, что повлекло за собой гибель человека по неосторожности.

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Фото и видео: Telegram/Опер слил

