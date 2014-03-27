В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Петербурге полиция задержала мигранта, избившего мужчину на Сенной площади. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 20 мая у дома №4 по Московскому проспекту сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мигранта, который подозревается в избиении петербуржца на Сенной площади. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В среду, 19 мая, в полицию поступила телефонограмма. Так, днём 19 мая от дома №58 по улице Садовой в тяжёлом состоянии был госпитализирован 29-летний мужчина. Петербуржец рассказал, что его избил неизвестный на Сенной площади. Известно, что в результате инцидента мужчина получил травму головы.

Ранее мы писали, что неизвестный избил и изнасиловал 70-летнюю пенсионерку на Будапештской улице.

Фото: Piter.tv