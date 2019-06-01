В Лондоне полиция задержала мужчину после нападения на посольство Белоруссии

В Лондоне в связи с нападением на посольство Белоруссии арестован мужчина. Об этом сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.
По его словам, полиция была вызвана 19 декабря около 19:40 в связи с сообщением о беспорядках у посольства Белоруссии. По некоторым данным, сотрудник посольства получил травму лица.
Пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что в результате инцидента "был испорчен фасад здания загранучреждения, а одному из белорусских дипломатов после нападения потребовалась помощь медиков.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ.
Видео: Twitter/Tadeusz Giczan
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