В Лондоне полиция задержала мужчину после нападения на посольство Белоруссии

По некоторым данным, сотрудник посольства получил травму лица.

В Лондоне в связи с нападением на посольство Белоруссии арестован мужчина. Об этом сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.

По его словам, полиция была вызвана 19 декабря около 19:40 в связи с сообщением о беспорядках у посольства Белоруссии. По некоторым данным, сотрудник посольства получил травму лица.

Пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что в результате инцидента "был испорчен фасад здания загранучреждения, а одному из белорусских дипломатов после нападения потребовалась помощь медиков.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ.

Видео: Twitter/Tadeusz Giczan