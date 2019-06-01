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В Лондоне полиция задержала мужчину после нападения на посольство Белоруссии

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По некоторым данным, сотрудник посольства получил травму лица.

В Лондоне в связи с нападением на посольство Белоруссии арестован мужчина. Об этом сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.

По его словам, полиция была вызвана 19 декабря около 19:40  в связи с сообщением о беспорядках у посольства Белоруссии. По некоторым данным, сотрудник посольства получил травму лица.

Пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что в результате инцидента "был испорчен фасад здания загранучреждения, а одному из белорусских дипломатов после нападения потребовалась помощь медиков.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ.

Видео: Twitter/Tadeusz Giczan

 

Теги: белоруссия, лондон, нападение
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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