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Полиция Лас-Вегаса задержала забравшегося на крыло самолёта мужчину

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Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.

В Лас-Вегасе задержали мужчину, который залез на крыло самолёта американской авиакомпании Alaska Airlines. Ролик попал в соцсети.

Инцидент произошел в международном аэропорту Маккаран в Хендерсоне штата Невада. Мужчина заполз на крыло, а затем вскарабкался вверх по его законцовке. По итогу "прогулки" неизвестный упал вниз с высоты. Стоит отметить, что всё это время самолет находился на земле.

Предположительно, "пассажир" страдает психическим расстройством.

Ранее мы сообщали о том, что российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе.

Видео: Youtube/АВИАЦИОННЫЕ НОВОСТИ 24

Теги: лас вегас, самоелт
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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куликова дионисия
Сегодня 13:24

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