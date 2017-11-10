Полиция Лас-Вегаса задержала забравшегося на крыло самолёта мужчину

Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.

В Лас-Вегасе задержали мужчину, который залез на крыло самолёта американской авиакомпании Alaska Airlines. Ролик попал в соцсети.

Инцидент произошел в международном аэропорту Маккаран в Хендерсоне штата Невада. Мужчина заполз на крыло, а затем вскарабкался вверх по его законцовке. По итогу "прогулки" неизвестный упал вниз с высоты. Стоит отметить, что всё это время самолет находился на земле.

Предположительно, "пассажир" страдает психическим расстройством.

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Видео: Youtube/АВИАЦИОННЫЕ НОВОСТИ 24