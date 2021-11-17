Мужчина рассказал, что его нелегально принуждают к труду.

Полиция Казахстана расследует дело о незаконном лишении свободы гражданина России. Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором мужчина сообщает о том, что на протяжении 20 лет находится в неволе на территории иностранного государства, в Карагандинской области. Потерпевший представился зрителям как Алексей Александрович Котов. Он заметил, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. В кадре он обращается за помощью к родителям, чтобы те помогли ему выехать из Казахстана.

Известно, что мужчину нашли сотрудники правоохранительных органов, которые патрулировали территорию в Шетском районе. Они заметили, что задержали 44-летнего гражданина РФ. Он объяснил, что уже 20 лет незаконно эксплуатируется и принуждается к трудовой деятельности со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Посольство России отправило в Карагандинскую область дипломатов и других специалистов для проверки информации.

В Приморье задержали депутата заксобрания Самсонова.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

