Полиция Грузии задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Полиция Грузии задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге с журналистами рассказал официальный представитель правоохранительных органов республики Мамука Челидзе. Мужчину подозревают в сокрытии преступления.
В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры.
Мамука Челидзе, представитель МВД Грузии
Эксперт подчеркнул, что в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 375 УК Грузии. Максимально наказание за данное правонарушение предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
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Фото: Pixabay.com
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