Полиция Грузии задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Мужчине грозит штраф или лишение свободы на два года.

Полиция Грузии задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге с журналистами рассказал официальный представитель правоохранительных органов республики Мамука Челидзе. Мужчину подозревают в сокрытии преступления.

В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры. Мамука Челидзе, представитель МВД Грузии

Эксперт подчеркнул, что в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 375 УК Грузии. Максимально наказание за данное правонарушение предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

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