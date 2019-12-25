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Полиция Грузии задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили
Сегодня, 15:25
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Полиция Грузии задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили

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Мужчине грозит штраф или лишение свободы на два года.

Полиция Грузии задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге с журналистами рассказал официальный представитель правоохранительных органов республики Мамука Челидзе. Мужчину подозревают в сокрытии преступления.

В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры.

Мамука Челидзе, представитель МВД Грузии

Эксперт подчеркнул, что в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 375 УК Грузии. Максимально наказание за данное правонарушение предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Грузия: спецслужбы знали о приезде Саакашвили.

Фото: Pixabay.com

Теги: грузия, задержала, михаил саакашвили, тбилиси
Категории: Криминальные происшествия, Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, Происшествия,

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