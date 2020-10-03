Грузия: спецслужбы знали о приезде Саакашвили

Григол Лилуашвили считает, что силовики предотвратили жертвы в стране.

В Грузии рассказали, что спецслужбы знали о приезде бывшего президента Михаила Саакашвили. Такое заявление журналистам местного телеканала "Пирвели" сделал руководитель службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Специалист уверен, что силовики действовали четко и слаженного для того, чтобы успеть предотвратить ажиотаж и жертвы.

Мы были информированы о его приезде изначально, с того момента как он приехал в страну. После этого были запланированы четкие мероприятия, чтобы предотвратить жертвы, беспорядки и ажиотаж. Григол Лилуашвили, глава СГБ Грузии

Напомним, что ранее премьер-министра республики и лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам о том, что экс-президент планировал совершить в республике государственный переворот. Саакашвили вернулся в стране в преддверии выборов в органы местного самоуправления. Они проводятся 2 октября. Жители 65 городов выберут мэров и парламентариев.

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