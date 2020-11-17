Фигурантами дела стали семеро человек.

Полиция Бангладеша задержала главу завода после гибели более 50 человек при пожаре. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Bangladesh Observer. В СМИ сослались на информацию, полученную от руководителя правоохранительных органов Асадуззамана Хана. Полиция поймала директора фабрики Sajeeb Group по изготовлению сока, а также еще семерых владельцев объекта. На территории предприятия в городе Нараянгандж накануне произошло масштабное возгорание.

Абул Хашем, управляющий директор Саджиб и еще шесть человек задержаны для допроса. В ходе расследования, проведенного полицией, пожарной службой и гражданской защитой, против владельцев предприятия выдвинуто несколько обвинений. заявление The Bangladesh Observer

Напомним, что пламя распространилось по производству вечером 8 июля. Огонь захватил семиэтажное здание. Причиной произошедшего экстренные службы считают проведение сварочных работ. По меньшей мере жертвами стали 53 человека.

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Видео: Telegram / РИА Новости

