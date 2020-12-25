Представителю закона показалось, что у девушки в руках нож.

Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант. Инцидент произошел в городе Колумбус штата Огайо. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала 10TV. В СМИ уточнили, что полицию очевидцы вызвали в 16:30 вечера 20 апреля по местному времени (около 23:30 часов по московскому времени) из-за нарушения общественного порядка. Семья погибшей рассказала, что девушка сама позвонила в 911 из-за того, что около ее дома ругались две девушки.

Полиция опубликовала кадры с нательной камеры на полицейском. Там зафиксировано, что представитель закона открыл огонь после того, как девушка "бросилась с ножом" на другую девушку. Раненая скончалась в больнице. Туда ее доставили в критическом состоянии. Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в личном Twitter-аккаунте о том, что в городе во "трагически скончалась молодая девушка". Он не привел подробностей ее гибели, призвав общественность сохранять спокойствие.Толпа людей собралась около участка полиции, выкрикивая имя жертвы.

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