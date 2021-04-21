Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Дереку Шовину

В США может появиться закон имени Джорджа Флойда.

Американский вице-президент Камала Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого суд присяжный признал виновным в непредумышленном убийстве второй и третей степени за трагедию, произошедшую в Миннеаполисе с темнокожим задержанным Джорджем Флойдом. Чиновница выступила на пресс-конференции в Белом доме вместе с президентом Джо Байденом.

Расовая несправедливость - это не только проблема черных американцев или цветных американцев, это проблема для всех американцев… она не дает нашей стране реализовать свой потенциал полностью. Камала Харрис, вице-президент США

Глава правительства США призвала Конгресс ввести на национальном уровне закон имени Флойда, который ограничит полицейских при задержании. Напомним, что Дерек Флойд может получить наказание в виде 40 лет заключения. Смерть Флойда от удушающего приема, произведенного экс-полицейским, вызвала массовые беспорядки по стране с мая прошлого года.

Байден назвал обвинительный вердикт по делу Флойда шагом вперед в борьбе с расизмом.

Фото и видео: Белый дом