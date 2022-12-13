Поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо

Всего с рельсов сошли примерно 20 вагонов.

Поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел неподалеку от города Спрингфилда. Всего с рельсов сошли примерно 20 вагонов. В результате аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение. Туда также направились сотрудники Norfolk Southern, которые помогут в очистке территории.

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Видео: YouTube / WKYC Channel 3