Поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо

Поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел неподалеку от города Спрингфилда. Всего с рельсов сошли примерно 20 вагонов. В результате аварии никто не пострадал.
На месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение. Туда также направились сотрудники Norfolk Southern, которые помогут в очистке территории.
Ранее мы сообщали, что в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
Видео: YouTube / WKYC Channel 3
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