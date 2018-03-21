На Афонской молодой человек порезал ножом двух 19-летних парней

По предварительным данным, у молодых людей произошел обоюдный конфликт.

Полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений двум молодым людям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В воскресенье, 13 октября, в полицию Приморского района поступило сообщение от гражданина 1963 года рождения о том, что его сын 2000 года рождения пришел домой с ножевым ранением лица. Его госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии. Также от дома №14 по Афонской улице в тяжелом состоянии госпитализировали в тяжелом состоянии молодого человека 2000 года.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину 1998 года рождения. По предварительным данным, у молодых людей произошел обоюдный конфликт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее дворник из Петербурга сознался в убийстве 26-летней давности.

Фото: Piter.TV