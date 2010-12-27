  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Колпино задержанного горожанина экстренно госпитализировали с лезвием во рту 
Сегодня, 9:44
107
IRINA_CHALKINA

В Колпино задержанного горожанина экстренно госпитализировали с лезвием во рту 

0 0

Ранее мужчина совершил мелкое хулиганство.

В понедельник, 14 октября, стало известно о том, что в Колпино задержанного горожанина экстренно госпитализировали с лезвием во рту. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В минувшее воскресенье, 3 октября, 36-летний мужчина совершил мелкое хулиганство. Ему грозило всего лишь административное наказание. В ГУ МВД сообщили, что задержанный поранился. Как оказалось, лезвие он пронес во рту. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на Афонской молодой человек порезал ножом двух 19-летних парней.

Фото:Piter.TV
 

Теги: криминальные происшествия, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии