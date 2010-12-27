Ранее мужчина совершил мелкое хулиганство.

В понедельник, 14 октября, стало известно о том, что в Колпино задержанного горожанина экстренно госпитализировали с лезвием во рту. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В минувшее воскресенье, 3 октября, 36-летний мужчина совершил мелкое хулиганство. Ему грозило всего лишь административное наказание. В ГУ МВД сообщили, что задержанный поранился. Как оказалось, лезвие он пронес во рту. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По данному факту проводится проверка.

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Фото:Piter.TV

