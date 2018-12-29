Еще один грабитель продуктового на Театральной улице попался в руки полицейским

Ранее был задержан его сообщник.

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в нападении на магазин на Театральной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину, который подохревается в разбойном нападении на продуктовый магазин. Ранее пресс-служба МВД сообщала о задержании его 30-летнего соучастника.

По предварительной информации, мужчины 15 января в магазине на Театральной улице (Красносельский район) угрожали продавцу предметом, похожим на пистолет. После этого они похитили продукты на три тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые заключены под стражу.

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