Грабители в медицинских масках лишили петербуржца новых вещей

Ограбление произошло в Выборгском районе Петербурга.

Вечером 9 января в Выборгском районе Петербурга произошло странное ограбление. В полицию обратился 35-летний мужчина и заявил, что возле парадной у него отобрали два пакета с одеждой из интернет-магазина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, на него напали двое неизвестных в медицинских масках и брызнули в лицо из баллончика. После того, как грабители забрали вещи, они скрылись с места преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж". Злоумышленники могли попасть на камеры наружного видеонаблюдения. Записи уже изъяты.

Ранее мы писали, что петербурженка отдала мошеннику более 4 млн рублей за участие в программе Андрея Малахова.

Фото: pixabay.com