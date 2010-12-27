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Пользовтелей сети порадовало забавное видео нападения домашнего кота на милого тюленя
Сегодня, 16:14
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Rybka123
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Пользовтелей сети порадовало забавное видео нападения домашнего кота на милого тюленя

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Пушистый ловко отправил млекопитающие в нокаут.

В Twitter большую популярность набирает пост с видео, где домашний кот нападет на обычного тюленя.

В ролике пушистый зверек, проходя по тротуару, замечает млекопитающие и ловкими ударами, играючи, отправляет его в нокаут.

Поведение морского обитателя привело в восторг многих людей. Пост очень быстро набрал более двухсот тысяч лайков. Пользователи сети привели огромное количество похожих случаев, включая перекатывания бразильского нападающего Неймара на играх мундиаля в России.

Ранее на Piter.TV: Пес Рома нашел 240 грамм амфетамина в Ленинградской области.

Фото: pixabay.com

Теги: видео , кот , тюлень
Категории: Лента новостей Мировые новости

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