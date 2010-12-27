Петербуржцам на один день день открыли полный доступ к архивам Санкт-Петербурга

За сутки открытого доступа к историческим документам не все пользователи смогли разобраться в архивах и найти нужную для себя информацию.

В ночь на 10 марта для всех пользователей на сутки открыли полный доступ к документам из петербургского архива. Как сообщает "Мойка78", не все смогли оправдать свои ожидания на государственном портале и открыть для себя завесу времени.

Ранее Piter.tv сообщал, что для петербуржцев на один день откроют доступ ко всем архивам города. Однако в официальной группе Архивов Санкт-Петербурга пользователи соцсетей начали активно выражать свое недовольство еще в первой половине дня. Одна из девушек пожаловалась на то, что так и не смогла найти обещанных метрических книг и документов ЗАГСа, а попытки найти какую-либо информацию приводили к платным услугам.

Другие пользователи заявили, что ночью сайт архивов и вовсе не работал. Проблемы возникли у тех, кто пропустил информацию о том, что для открытого доступа необходимо было зарегистрироваться на портале до 7 марта.

Многие петербуржцы так и не смогли найти сведения о своих дальних родственниках, запутавшись в лабиринтах ссылок. Однако были и те, кто смог в День архивов узнать больше о своих предках.

Спасибо огромное за бесплатный удаленный доступ! В последние минуты отведённого времени нашлась запись в метрической книге о том, кем были прадедушка и прабабушка - портной и машинистка! А человека, который бы мог рассказать о них, в живых уже не осталось. Если бы не ваша акция это так и осталось бы невыясненным ещё очень долго. Спасибо! Не все удалось посмотреть, теперь будем пользоваться неудалённым доступом. Почаще отмечайте праздники и открывайте для нас, обывателей, тайны времени! Сергей Корнеев, пользователь "Вконтакте"

Стоит отметить, что в период с 19 февраля по 5 марта на сайте Архивов Санкт-Петербурга зарегистрировались более 2,5 тыс. пользователей.

Фото: Архивы Санкт-Петербурга