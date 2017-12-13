Для петербуржцев на один день откроют доступ ко всем архивам города

Достаточно зарегистрироваться на портале до 7 марта.

Жители Петербурга получат уникальную возможность заглянуть за завесу тайны и секретности. Только на одни сутки появится удаленный доступ к архивам города на Неве. Свободный доступ сделают 10 марта в День архивов России, с 00:01 до 23:59.

Учетные партийные документы, метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918-1924 годы и различные исторические фотографии Петербурга – все это можно будет увидеть и прочитать на сайте "Архивы Санкт-Петербурга".

Чтобы на сутки погрузиться в истории достаточно лишь зарегистрироваться на портале "Архивы Санкт-Петербурга" до 23:59 7 марта, если вы не регистрировались раньше.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "Митьки" снимут продолжение фильма "Место встречи изменить нельзя" .