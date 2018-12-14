Виртуальная японка Имма взорвала Instagram

Этот тот случай, когда своим глазам не стоит доверять.

Дизайнеры из японской студии производства компьютерной графики CG Modeling Cafe создали абсолютно реалистичную модель девушки по имени Имма. Ее снимки заполонили Instagram.

На фотографиях можно увидеть совершенно обычную модель из крови и плоти. Глядя на выразительные глаза, фарфоровую кожу и безупречные волосы, с трудом верится, что Имма не настоящая.

Сейчас у девушки более 38 тысяч подписчиков. На ее страничке написано: "Я — виртуальная модель. Интересуюсь японской культурой и кино. Я хочу привлечь людей к модным показам".

Хотя разработчики продолжают настаивать, что Имма — это всего лишь продвинутая цифровая модель, большинство считает ее такой же реальной, как и все остальные девушки из Instagram.

Ранее мы писали, что певица-голограмма собирает в Китае стадионы слушателей.

Фото: Instagram / imma.gram