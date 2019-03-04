Певица-голограмма собирает в Китае стадионы слушателей

Один билет на концерт Ло Тяньи стоит 1580 юаней (около 16 тысяч рублей).

В Китае появилась новая звезда. Певица-голограмма Ло Тяньи стремительно набирает популярность среди жителей Поднебесной. Уже сейчас артистка собирает целые стадионы. Чтобы попасть на ее концерт зрители готовы заплатить 1580 юаней за один билет (около 16 тысяч рублей).

В местной социальной сети Weibo у Ло Тяньи уже более 3 млн подписчиков. И это только начало, отмечают ее создатели. В команде артистки 200 человек. Они работали над голограммой около полугода.

Внешний вид и поведение певицы созданы на основе популярного анимационного жанра аниме. Многие поклонники этого вида искусства не могут упустить возможность побывать на необычном выступлении артистки, которая поет под живую музыку.

Эксперты прогнозируют, что в скором времени такие музыканты, как Ло Тяньи, будут выступать повсеместно. В прошлом уже пытались создать нечто подобное, однако все создатели сталкивались с проблемами авторских прав. К слову, в качестве голограммы хотели "воскресить" легендарных исполнителей: Майкла Джексона, Джона Леннона, Фредди Меркури и других. В этом случае никаких проблем с авторским правом у создателей нет. Певица Ло Тяньи является выдумкой японской компании Yamaha Corporation и китайской фирмы Thstars.

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Видео: YouTube / Vocaloid Live Concert FC