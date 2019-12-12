МТС совершила первый в России голографический звонок

Общение происходило между Москвой и Петербургом.

В рамках RIW 2019 представители МТС совершили первый в России голографический звонок в сети 5G. Общение происходило между Москвой и Петербургом. Созвониться удалось с блогером из Северной столицы Валентином Петуховым, известным как Wylsacom.

Во время звонка зрители могли наблюдать полноразмерную 3D-голограмму — оцифрованное изображение блогера. Эта технология даст людям, находящимся физически в разных местах, эффект полноценного присутствия во время общения.

Инновационную инфраструктуру и IT-решения для трансляции разработала компания Huawei. Ориентировочная стоимость такого звонка 20 млн рублей.

Ранее мы писали, что Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома.

Видео: YouTube / Максим Дворак