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Alena_Zinovieva
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МТС совершила первый в России голографический звонок

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Общение происходило между Москвой и Петербургом.

В рамках RIW 2019 представители МТС совершили первый в России голографический звонок в сети 5G. Общение происходило между Москвой и Петербургом. Созвониться удалось с блогером из Северной столицы Валентином Петуховым, известным как Wylsacom.

Во время звонка зрители могли наблюдать полноразмерную 3D-голограмму — оцифрованное изображение блогера. Эта технология даст людям, находящимся физически в разных местах, эффект полноценного присутствия во время общения.

Инновационную инфраструктуру и IT-решения для трансляции разработала компания Huawei. Ориентировочная стоимость такого звонка 20 млн рублей.

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Видео: YouTube / Максим Дворак

Теги: голограмма, мтс, новые технологии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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