"Ай-Петри. Крым" Куинджи возвращается в "Русский музей"

Похищенная картина вернется на прежнее место в Петербург.

Похищенная из Третьяковской галерея картина художника Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернется в Петербург. Об этом сообщили представители Министерства культуры России. Шедевр передадут в "Русский музей" днем 30 января.

Отметим, что данное решение вынес министр культуры Владимир Мединский совместно с главой правоохранительных органов Владимиром Колокольцевым. Планируется, что полотно лично примет директор "Русского музея" Владимир Гусев. Также на встречу из столицы прибыла директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Напомним, что злоумышленника, совершившего налет перед многочисленными свидетелями, удалось задержать. Он вынул шедевр из рамы, но полотно не пострадало.

Напомним, что видео с моментом задержания опубликовано в социальных сетях.

Видео и фото: МВД РФ, YouTube/kr a_a rk