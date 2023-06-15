Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне

В результате применения штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике.

Погранслужба Белоруссии сбила в конце мая украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета страны.

Беспилотник сбили на участке Гомельской погрангруппы. Пограничный наряд услышал звук аппарата в Лоевском районе. В результате применения штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике. В ходе осмотра участка местности были обнаружены и изъяты металлические элементы со следами термического воздействия.

Ранее в Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже.

Видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси