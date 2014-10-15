В Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже

Дмитрий Песков рассказал о том, что Россия продолжит СВО.

Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, а Москва продолжает свою борьбу и специальную военную операцию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник оценил сообщения СМИ о попадании дрона противников в жилое здание, расположенное в городе Воронеж.

Мы знаем видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что днем в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев публично сообщил о том, что в Воронеже на улице Белинского произошло падение БПЛА. В настоящее время на месте работают сотрудники спецслужб и экстренных структур. По последним данным, пострадали несколько человек, которыми медики оказали помощь.

Песков заявил, что подрыв аммиакопровода может негативно сказаться на зерновой сделке.

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