В Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже

Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты, а Москва продолжает свою борьбу и специальную военную операцию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник оценил сообщения СМИ о попадании дрона противников в жилое здание, расположенное в городе Воронеж.
Мы знаем видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что днем в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев публично сообщил о том, что в Воронеже на улице Белинского произошло падение БПЛА. В настоящее время на месте работают сотрудники спецслужб и экстренных структур. По последним данным, пострадали несколько человек, которыми медики оказали помощь.
Песков заявил, что подрыв аммиакопровода может негативно сказаться на зерновой сделке.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все