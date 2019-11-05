Песков заявил, что подрыв аммиакопровода может негативно сказаться на зерновой сделке

В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой.

Подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса", расположенного на территории Харьковской области Украины только усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки. Такое мнение на регулярном брифинге с журналистами в Москве высказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил прессе, что подобное чрезвычайное происшествие может негативно повлиять на продление черноморской инициативы. Однако в настоящее время он не знает, какие именно на трубопроводе зафиксированы разрушения и что собираются власти киевского режима делать с этой веткой магистрали.

Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ