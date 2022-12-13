Оттепель продолжит радовать петербуржцев в субботу

Столбик термометра максимально поднимется до +13 градусов.

В субботу, 8 апреля, погоду в Северной столице будет определять северо-западная периферия обширного антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В течение дня петербуржцев ждёт продолжение оттепели, а также небольшая облачность. При этом обойдётся без осадков. Днём температура воздуха составит +11…+13 градусов.

Порывы северно-восточного ветра достигнут 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 8 апреля будет без осадков и до +13 градусов.

Фото: Piter.TV