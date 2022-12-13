В Ленобласти 8 апреля будет без осадков и до +13 градусов

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В первый выходной день в Ленинградской области будет малооблачная погода, такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 8 апреля, ожидается без осадков. Ветер восточных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами до -9, днём +8...+13 градусов, у водоемов местами до +5.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Синоптик Колесов также пообещал петербуржцам "шикарные" выходные.

Фото: МЧС; pxhere.com