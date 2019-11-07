Поджигателю второй "Ленты" в Томске предъявлено обвинение

Пожар в гипермаркете сети произошел 25 декабря.

Фигуранту уголовного дела о поджоге гипермаркета "Лента" в Томске предъявлено обвинение. Об этом сообщает "МВД Медиа".

После произошедшего сотрудники СК возбудили дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Подозреваемый в поджоге был задержан. Им оказался местный житель 1994 года рождения.

По версии следствия, находясь внутри помещения "Ленты", мужчина взял с прилавка газовую горелку и легковоспламеняющуюся жидкость, после чего облил ею пиротехнические изделия и совершил поджог.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Из здания были эвакуированы около 650 человек, 500 из которых – клиенты гипермаркета.

Напомним, пожар в гипермаркетах сети в Томске стал вторым за неделю. Днем 21 декабря был совершен поджог "Ленты" по улице Елизаровых. Площадь распространения огня составила около пяти тысяч квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Из здания были эвакуированы около 200 человек. В поджоге гипермаркета признался рабочий одной из подрядных организаций.

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Видео: МВД Медиа