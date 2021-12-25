Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

В Томске из загоревшегося гипермаркета "Лента" эвакуированы около 650 человек: порядка 150 сотрудников и около 500 посетителей. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что бригада вызвана к торговому объекту, расположенному по улице Пушкина. На данный момент огонь потушен. Никто не пострадал.

Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Предварительная площадь пожара - 20 квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Напомним, что данный пожар в гипермаркетах сети в Томске стал вторым за неделю. Днем 21 декабря огонь возник в одном из крупнейших в Томской области магазине по улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. СК РФ задержала подозреваемого в поджоге. Им оказался один из сотрудников организации.

В Томске загорелся торговый центр.

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