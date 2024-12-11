Подростков задержали в Подмосковье за избиение пассажира электропоезда

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

На территории Московской области сотрудники транспортной полиции задержали пятерых подозреваемых в избиении пассажира электропоезда. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале правоохранительных органов страны. Оперативники уточнили, что криминальный случай произошел вечером 29 января в составе "Шиферная – Москва" на Рязанском направлении движения. Установлено, что группа подростков спровоцировала конфликт с 35-летним жителем Подмосковья. В тамбуре поезда несовершеннолетние вместе со взрослыми друзьями избили человека.

По прибытии на остановочный пункт Фаустово потерявшего сознание мужчину злоумышленники, взяв за руки и ноги, вынесли из электропоезда, после чего скрылись с места происшествия. пресс-служба МВД РФ

Очевидцы событий вызвали скорую помощь и полицию. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу. Медики диагностировали, что здоровью пациента был причинён тяжкий вред. По горячим следам полиция нашла и задержала подозреваемых. Злоумышленникам и оказались юноши 2006 года рождения и трое 16-летних подростков. Молодые люди дали признательные показания. Ведется уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для фигурантов расследования.

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Фото и видео: МВД Медиа