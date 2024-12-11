Попало на видео, как мотособака проломила стену АЗС в Кузбассе

В городе Прокопьевске Кемеровской области мужчина на мотобуксировщике проломил стену автозаправочной станции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регионального управления Росгвардии. В сообщении говорится о том, что нарушителем общественного спокойствия стал ранее судим ый гражданин. Он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате водитель не справился с управлением и вылетел из мотобуксировщика.

...В результате чего техника съехала по склону и въехала в автозаправку. пресс-служба Росгвардии по региону

На опубликованных в социальных сетях кадрах заметно, что мужчина на мотособаке (так называется небольшой гусеничный буксировщик с прицепленными санями) въехал на территорию АЗС. Далее он просто выпал из саней, а транспортное средство продолжило движение и проломило стену павильона автозаправки. Мотобуксировщик оказался внутри помещения, повредив собой стеллажи с товарами. Сотрудники на объекте нажали тревожную кнопку, после чего место происшествия прибыл силовой наряд Росгвардии. Они задержали злоумышленника и передали его полицейским.

Двое мужчин ограбили заправку в Московском районе.

Фото и видео: Telegram / Рос гвардия в Кемеровской области