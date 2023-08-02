Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле

Сергей Лебедев рассказал о ситуации в Николаевской области.

База технического обслуживания украинского флота в Измаиле, на которой ремонтировались военные катера киевского режима, а также другие объекты морского порта, нефтебаза были поражены ударами российской техники в ночь на 2 августа. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Источник информационного агентства сослался на собственные источники в городе. Эксперт пояснил, что в том числе поражение нанесено расположению иностранных наемников и натовской техники. Предположительно, в здании находились румынские бойцы.

В результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Была поражена база технического обслуживания флота. Попадание в здание морвокзала - по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные. Сергей Лебедев, подпольщик Николаевской области

Специалист прокомментировао ролик, который попал в социальные сети. Сергей Лебедев подчеркнул, что на кадрах зафиксирован момент удара по зданию Управления пароходства. На объекте далее возник пожар. Дополнительно в видео с ночной съемкой заметна работа украинской противовоздушной обороны.

Подпольщик Лебедев заявил об уничтожении в Николаеве расположения ВСУ и наемников.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости